Посол РФ в Ватикане оценил заявления папы Римского Льва XIV об Иране

Россия с уважением относится к последовательной миротворческой линии папы Римского Льва XIV.

Об этом в ходе беседы с корреспондентом ТАСС заявил посол Москвы в Ватикане Иван Солтановский.

«В России к последовательной миротворческой линии <...> Льва XIV относятся с большим уважением, даже если по отдельным вопросам наши подходы со Святым престолом могут различаться. У части мировых лидеров позиция Ватикана не всегда встречает такое же понимание», — отметил дипломат.

Он назвал вполне ожидаемыми высказывания главы Католической церкви, касающиеся военной операции США и Израиля против Ирана. Несмотря на предсказуемость этих слов, они вызвали «сверхэмоциональную» реакцию американского лидера, подчеркнул Солтановский.

12 апреля папа Римский призвал к прекращению войны в Иране и мирному урегулированию конфликта. Понтифик добавил, что война подпитывает «иллюзию всемогущества». В ответ президент США заявил, что Льва XIV не было бы в Ватикане, если бы не его страна. Также глава государства сообщил, что не хочет, чтобы папа Римский поддерживал возможность появления у Ирана ядерного оружия.

Позднее глава Католической церкви сказал, что не боится Белого дома и продолжит высказываться по поводу ситуации на Ближнем Востоке.