Мэру Хельсинки предложили приехать в Крым и поумнеть

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил мэру Хельсинки Даниэлю Сазонову, выступившему против отдыха финских детей в международном детском центре «Артек», посетить Крым и, посмотрев как живут крымчане, поумнеть и научиться конструктивно мыслить.

Константинов призвал мэра Хельсинки Даниэля Сазонова приехать в Крым, чтобы посмотреть, как живут местные жители, передает РИА «Новости». Он заявил: «Мэру Хельсинки было бы неплохо самому посетить Крым. Может быть, он бы поумнел, получив здесь качественное образование полноценное и научился правильно выражать свои мысли. Историю бы узнал реальную и объективную, посмотрел, как мы живем. Может, что-то добавилось бы у него в голове более конструктивного».

Ранее Сазонов выступил против организации отдыха финских детей в международном детском центре «Артек» и потребовал объяснений по поводу субсидий компании Sun Ray, отправившей детей на отдых в Крым. По информации издания Helsingin Sanomat и телерадиовещателя Yle, мэр Хельсинки также рассматривает возможность лишения компании Sun Ray субсидий из-за ее связей с Россией.

Сазонов отметил, что город не выделил бы средств, если бы знал о связях организации с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Хельсинки Даниэль Сазонов назвал отвратительным фактом отправку финских детей в крымский лагерь.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет осудил критику отдыха школьников на полуострове.

Ранее финские средства массовой информации выражали недовольство деятельностью международного детского центра.