Назван способный развалить НАТО конфликт внутри альянса

Турция стянула танки к буферной зоне ООН на Кипре.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал происходящее.

«Одна страна НАТО, Турция, намерена воевать с Кипром, который, хоть и не входит в альянс, поддерживается Грецией, а она, как известно, входит. То есть, получается, как ни крути, внутринатовский конфликт», — отметил он.

Как утверждает Журавлев, раздоры внутри альянса, который декларирует, что считает Россию своим врагом, лишь на руку Москве.

Парламентарий также выразил мнение, что конфликт Турции и Кипра может привести к развалу Североатлантического альянса.

«Пусть турки схлестнутся с киприотами и греками, пусть подливает масла в огонь [президент США Дональд] Трамп, который то хочет выйти из НАТО, то отобрать Гренландию у Дании, — с удовольствием будем смотреть издалека, как альянс горит синим пламенем», — резюмировал он.

Ранее кипрское издание Philenews сообщило, что сначала турецкие силы вошли в буферную зону под предлогом «присутствия полиции», однако с тех пор их присутствие было усилено и расширено.