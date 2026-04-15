Нарышкин назвал дату второго раунда переговоров США и Ирана

Второй раунд переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта, предположительно, пройдет в пакистанском Исламабаде 16 апреля. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Как я понимаю, завтра должен состояться в Исламабаде второй тур переговоров», — сказал он.

Нарышкин также выразил надежду на позитивный исход встречи, подчеркнув, что в противном случае эскалация конфликта может «достичь предела и привести к самым трагическим последствиям».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя посольства Ирана в Пакистане сообщало, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в Исламабаде в конце этой или в начале следующей недели.