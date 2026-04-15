Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отстаивал прежде всего интересы собственного народа, а не России в Европейском союзе (ЕС).

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Господин Орбан никогда не был "союзником России" в Европейском союзе. Он был союзником своего народа, народа Венгрии», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Орбан служил Венгрии много лет и делал это «очень-очень успешно».