Песков раскрыл, как Москва расценит попытки Мадьяра наладить диалог с РФ

Россия высоко оценит, если лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр решит начать диалог с Москвой, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли выборы в Государственное собрание (однопалатный парламент). «Тиса» набрала подавляющее большинство голосов.

В ближайшие 30 дней в республике будет сформировано правительство, его лидером с высокой долей вероятности станет Мадьяр.

«РФ высоко оценит, если Мадьяр примет решение о диалоге с Москвой. Это позволит решать взаимные проблемы», — разъяснил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Москва с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии.

Песков отметил, что Кремль считает необходимым «набраться терпения и посмотреть», какими будут действия нового кабмина. Он добавил, что Москва рассчитывает на «весьма прагматичные контакты» с руководством республики.