Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов  за рубеж

Россия остается надежным поставщиком энергоносителей для государств, с которыми Москва ведет сотрудничество, рассказал в беседе с журналистами India Today пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В странах Европы, Азии, в США и Канаде на фоне войны на Ближнем Востоке начался энергокризис. Цены на нефть выросли до 114 долларов за баррель и выше.

«В этих очень негативных обстоятельствах Россия остается очень надежным поставщиком энергоресурсов для всех стран, с которыми поддерживает сотрудничество», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь заметил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке и нехватка нефти на мировом рынке «будут ощущаться еще долгое время».

По его словам, ситуация в регионе Персидского залива очень сложная, нет понимания, «кто что блокирует».

В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

Представитель Кремля отметил, что Россия рассчитывает в будущем нарастить сотрудничество с Индией в области энергетики.