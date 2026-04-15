Желание Зеленского быть причастным к конфликту на Ближнем Востоке объяснили

Различные заявления президента Украины Владимира Зеленского о конфликте на Ближнем Востоке и готовности помочь США — это желание украинского лидера быть в повестке, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

Своим мнением политолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«На самом деле, конечно, все это участие — абсолютная профанация, попытка позиционировать себя как крупного специалиста по современной войне, как человека, который может быть полезен. Но в широком смысле это все просто для того, чтобы повысить собственную цитируемость», — объяснил Коньков.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина хочет открыть Ормузский пролив, заблокированный как Ираном, так и военно-морскими силами США. По его словам, у Киева уже есть опыт закрытия Черного моря. При этом Зеленский добавил, что президент США Дональд Трамп еще не обращался к Киеву за помощью.

11 апреля Зеленский сообщил, что Украина «реально добавляет» безопасности на Ближнем Востоке.