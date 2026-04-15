Стало известно, когда премьер Пакистана посетит Россию

Премьер Пакистана Шехбаз Шариф намерен посетить Россию в первой половине 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил посол страны в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

© Газета.Ru

Он отметил, что пакистанская сторона активно работает над тем, чтобы этот визит состоялся как можно скорее.

«С Россией и президентом Владимиром Путиным премьер-министра Шарифа связывают особые отношения. Они встречались несколько раз в Китае, в Туркменистане. Премьер с нетерпением ждет своего визита в Москву и Санкт-Петербург», — указал посол.

Визит Шарифа в Россию планировался на 3-5 марта, но, по решению канцелярии, его отложили в связи со сложной обстановкой в регионе на фоне обострения пакистано-афганского приграничного конфликта.

Посол назвал Россию очень значимым экономическим и политическим партнером Пакистана.

