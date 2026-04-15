В Кремле раскрыли судьбу предложения по вывозу урана из Ирана

Инициатива России по вывозу обогащенного урана из Ирана на свою территорию могла бы стать эффективным решением проблемы иранской ядерной программы, однако США отклонили это предложение.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия была готова принять обогащенный Иран на своей земле. Это могло быть хорошим решением, но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что в настоящее время инициатива не обсуждается. Однако, по его словам, президент России Владимир Путин при необходимости готов к ней вернуться.

Ранее Иран в ходе переговоров с США выразил готовность переработать запасы высокообогащенного урана в низкообогащенный.