После проигрыша партии Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии в России пошли разговоры о том, что Москва потеряла Будапешт и чуть не лишилась «друга». Как сообщает «Царьград», депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что победа Петера Мадьяра не принесет ничего хорошего ни для ЕС, ни для Киева.

Парламентские выборы в Венгрии прошли на минувших выходных. Из 199 мандатов 138 мест получила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Таким образом, правление партии «Фидес» Виктора Орбана подошло к концу после 16 лет лидерства.

Делягин назвал «оглушительное поражение патриотических властей Венгрии» главным светским событием последних дней. По его мнению, считать их пророссийскими — «глубочайшая ошибка», ведь Виктор Орбан в действительности был провенгерским, за что и поплатился.

Депутат считает, что не стоит забегать вперед и считать, что теперь Венгрия разморозит кредит Украине в 90 млрд евро. Он заметил, что Мадьяр делает взвешенные заявления, перед тем как «полностью лечь» под Великобританию.

«И я напоминаю, как Орбан заблокировал 90 миллиардов евро. Сначала он на них согласился. Но когда заблокировали поставки нефти в Венгрию через Украину, Орбан сказал, что если вы блокируете мне, то я блокирую вам, все по-простому. А дальше Евросоюз выработал очень простой и очень понятный механизм, как обойти вето одной-единственной Венгрии. Бюрократически этот способ был решен», — сказал Делягин.

Он указал, что в случае разморозки кредита Брюсселю придется отдать Будапешту 35 млрд евро, которые были заблокированы из-за «своевольничания Орбана». Однако известно, что ЕК начала переговоры с будущим премьером, связав размораживание средств из фондов Евросоюза с выполнением комплекса политических и институциональных условий. Ведь финансовая система ЕС может лишиться сразу 125 млрд евро, что в ситуации глубочайшего кризиса невозможно для европейцев.

«Мадьяр уже начал вилять. Он говорит, что по поводу 90 миллиардов мы, наверное, подумаем. Потому что прошлое правительство сумму заблокировало, зачем нам принятое решение пересматривать. То есть по Орбану он проходил коваными ботинками. Я думаю, что будут репрессии против венгерских патриотов через некоторое время, — по лучшим европейским стандартам, а может, по лучшим и английским стандартам», — считает эксперт.

Венгрия же получит ряд «европейских ценностей». Это квоты на завоз мигрантов и положительная дискриминация мусульман. По мнению Делягина, венграм «сейчас придется плохо».

Есть у поражения Орбана и другой аспект. Делягин заметил, что явка 80% избирателей запредельна для современной Европы. Проигрыш уже бывшего премьера еще и оглушительное поражение и вице-президента США Джей Ди Вэнса, которое стало вторым после провала переговоров с Ираном.