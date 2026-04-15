Несмотря на все риски, подготовку мирного соглашения между Россией и Украиной необходимо вести с Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее бывший прокурор Крыма экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о том, что мирный договор с Россией должен заключать не Владимир Зеленский, так как он не представитель, а истребитель народа Украины.

«Конечно, Поклонская права относительно характеристик Зеленского. Но, я думаю, что сегодня, в какой бы степени это ни было рискованно, подготовку мирного договора надо вести с ним. Есть еще такой момент: если подписание будет после выборов, то действующий президент Украины точно потребует прекращения огня», — пояснил Чепа.

При этом он усомнился в том, что выборный процесс на Украине может быть прозрачным в условиях тотального контроля страны Службой безопасности Украины (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), «которые работают на власть».

«Все мы хотим заключения мирного соглашения как можно быстрее. Кто будет подписывать — вопрос в какой-то степени открыт, но подготовка уже должна вестись», — считает парламентарий.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продлевать полномочия президента — даже в условиях военного положения. По словам главы государства, по украинским законам продлить можно полномочия лишь одного органа власти — Верховной рады.