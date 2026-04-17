В Совфеде высказались о будущем НАТО

США воспринимают интересы Европы «по остаточному принципу», а ЕС становится «оппонентом» администрации американского президента Дональда Трампа по ряду вопросов и хочет сделать НАТО «более европейским».

Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Одновременно ЕС консолидировался вокруг Еврокомиссии, что превращает ЕС в оппонента администрации Трампа по сумме вопросов: от Гренландии и Ирана, до тарифов и базовых ценностей. Некогда относительно единый Запад становится дуалистичным: США действуют без оглядки на европейских союзников, а сами союзники, по-прежнему во многом зависимые от США, не хотят помогать им в Иране и отдавать Гренландию», — отметил он.

По его словам, Европа берет курс на то, чтобы играть большую роль в НАТО, и страны ЕС хотят контролировать «основные инфраструктурные и транспортные объекты», на которые опирается альянс. Пушков считает, что США в Европе останутся, но «до такой степени, до которой сочтут необходимым для обеспечения своей военно-политической стратегии».

«Администрация Трампа воспринимает интересы европейцев по остаточному принципу, если в нынешней ситуации воспринимает вообще. <…> В этих условиях замысел руководителей ЕС состоит в том, чтобы сделать альянс более европейским. Видимо, это и будет главным направлением его развития в ближайшие годы», — написал Пушков.

15 апреля Дональд Трамп заявил, что США не стоит ждать помощи от союзников по НАТО в масштабных вопросах из-за отсутствия помощи от альянса в американской операции в Иране. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Европе обсуждают создание «европейского НАТО» на фоне угроз Трампа выйти из альянса.

16 апреля Трамп также отметил, что союзники США в НАТО «заработали себе проблему», когда отказались поддержать США в Иране.