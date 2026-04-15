В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал позицию вице-президента США Джей Ди Вэнса по приостановке финансирования конфликта на Украине прагматизмом.

Его слова приводит РИА Новости.

«Вэнс показывает прагматизм и американский подход тратить деньги на то, что выгодно», — обозначил Белик.

Российский депутат заявил об отсутствии перспектив Запада в украинском конфликте. По его словам, выгоды для США от выстраивания экономических отношений с Россией в разы больше, чем от поддержки киевского режима.

Ранее Вэнс назвал прекращение прямых поставок оружия Украине одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа.