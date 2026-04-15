В России назвали возможные цели предстоящего визита Путина в Китай

Сегодня есть две основные проблемы, которые волнуют мировое сообщество, — это ситуация на Ближнем Востоке и ситуация на Украине, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о возможных целях и темах предстоящего визита президента России Владимира Путина в КНР.

«Китай является стратегическим партнером, на которого приходится основная доля нашего торгового оборота. Наши руководители встречаются постоянно, постоянно обмениваются информацией по телефону. Вопросов, которые они могут обсуждать, огромное количество», — отметил Чепа.

Сегодня есть основные, наверное, две проблемы, которые волнуют мировое сообщество — это проблема на Ближнем Востоке и проблема на Украине. Эти вопросы наверняка будет обсуждаться

Депутат допустил, что одной из тем обсуждения станет мировой энергетический кризис.

«Также и различные аспекты отношений России и Китая, нашего сотрудничества», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в 2026 году посетит Китай. По некоторым данным, отправиться в КНР президент России может в мае этого года, однако Песков пока не стал говорить о конкретных датах.

14 апреля стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили подготовку к встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.