Захарова сравнила выплаты стран НАТО США с вассальной данью

США взимают дань со своих союзников по НАТО как с вассалов.

Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все члены НАТО платят США для того чтобы те их защищали — правда не говоря от кого», — отметила дипломат. По ее словам, Вашингтон сам создает угрозы внутри альянса, например намереваясь отнять Гренландию.

Захарова задалась риторическим вопросом: «Тогда простите от кого защищать?». Она подчеркнула, что США намекают на восточного соседа — Россию — но при этом ведут себя деструктивно по отношению к собственным союзникам.

Ранее Захарова заявила, что США и НАТО следует читать работы психолога и психиатра Зигмунда Фрейда, так как их отношения имеют травматичный характер. Захарова напомнила, что США обиделись на европейских союзников, так как те не помогли им в ситуации с Ормузским проливом.