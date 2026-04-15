В Госдуме назвали подлыми слова мэра Хельсинки об «Артеке»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет осудил мэра Хельсинки Даниэля Сазонова за критику участия финских детей в сменах детского центра «Артек» в Крыму, назвав такие заявления подлыми.

© Владимир Смирнов/ТАСС

Шеремет подчеркнул, что мешать детям проводить отдых в «Артеке» и политизировать их досуг – это «по меньшей мере подло и недостойно». Он напомнил, что «Артек» считается одним из лучших международных детских центров, способствующих здоровому развитию детей, передает РИА «Новости».

Также депутат призвал мэра Хельсинки быть осторожнее в заявлениях о России и отметил, что не стоит «плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться».

Напомним, мэр Хельсинки Сазонов назвал «отвратительными» поездки финских детей в «Артек».

Ранее финские чиновники выражали недовольство поездками местных школьников в крымский лагерь.