Захарова дала неожиданный совет членам НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отношения НАТО и США травматичными и «нездоровыми», призвав союзников по альянсу почитать работы психоаналитика Зигмунда Фрейда. Своим мнением она поделилась в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что все члены НАТО платят США, чтобы те их защищали, намекая при этом на угрозу со стороны России. Однако в объединении готовы терпеть то, что Вашингтон угрожает отнять Гренландию.

«Тогда, простите, от кого защищать, если они внутри занимаются такими вещами? Самое удивительное и что поражает до глубины души, что, собрав со всех эти 5% [на оборону] США обиделись потому, что они не поддержали в Ормузском проливе», - заметила Захарова.

Она назвала такие отношения среди союзников «нездоровыми» и носящими «травматический характер».

«Вот тут вот Фрейд нужен им просто безвариативно», - констатировала официальный представитель МИД России.

Напомним, что отношения между США и Европой резко ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости американского контроля над Гренландией. Также американский лидер обвинил европейских союзников по НАТО в отказе помогать с открытием Ормузского пролива, назвав их «бумажными тиграми».

Матвиенко: Россия не позволит НАТО посягнуть на безопасность Калининграда

Его позицию не смягчила и встреча с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. После нее Дональд Трамп публично заявил, что «стран НАТО не было рядом, когда они были нужны, и их не будет рядом, если они понадобятся снова».