Названы сроки новой встречи Путина и Си Цзиньпина в Китае

Президент России Владимир Путин посетит Китай в первой половине года. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем планируется уделить особое внимание образованию, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что особое внимание в повестке планируется уделить сфере просвещения. В январе Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт 14-му перекрестному году, посвященному этой теме. Министр отметил, что при подготовке встречи лидеров гуманитарному направлению и образовательным проектам будет отведен приоритетный статус.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что связи России и Китая являются ключевым стабилизирующим фактором в мире. Взаимодействие двух стран приобретает все большее значение для большинства государств. Стороны уверены, что уровень координации усилий на международной арене составляет 100% от намеченных планов.

Дипломат резюмировал, что отношения между Москвой и Пекином продолжают укрепляться. Встреча должна закрепить стратегическое партнерство и определить новые векторы сотрудничества на долгосрочную перспективу.