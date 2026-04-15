Си Цзиньпин попросил Лаврова передать приветствия Путину

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал приветствия российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В материале уточняется, что встреча прошла 15 апреля.

«Си Цзиньпин попросил Лаврова передать искренние приветствия <...> Путину», — говорится в публикации.

Также во время переговоров председатель Китая обратил внимание, что в 2026 году Москва и Пекин отмечают 30-летие с момента установления двусторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Кроме того, в текущем году две страны отпразднуют 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По словам Си Цзиньпина, РФ и КНР «перед лицом беспрецедентных за столетие изменений» должны использовать свое тесное и прочное стратегическое сотрудничество для защиты законных интересов друг друга и поддержания единства стран глобального Юга. Глава государства добавил, что Пекину и Москве необходимо сохранять стратегическую решимость, доверять друг другу, развиваться вместе и в то же время решать свои собственные вопросы.