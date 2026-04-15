Лавров прокомментировал нежелание Мадьяра звонить Путину

Нежелание нового премьера Венгрии, главы партии «Тиса» Петера Мадьяра звонить президенту Владимиру Путину — его личное право.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам по итогам визита в Пекин, передает РИА Новости.

«Если сейчас победивший в Венгрии на выборах партии господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, российская сторона никогда не уклоняется от диалога, о чем неоднократно говорил президент.

В понедельник глава «Тисы» заявил, что ответит на звонок, если Путин ему позвонит, однако сам ему звонить не будет.

13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не поздравит Мадьяра с победой на парламентских выборах, так как Венгрия не является для РФ дружественной страной. При этом он добавил, что Москва уважает выбор избирателей и открыта к диалогу с новым венгерским правительством.