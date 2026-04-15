Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко назвал «бредом сумасшедшего» идею Владимира Зеленского о размещении иностранных военных баз на территории Украины. Об этом он заявил РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский выступил за размещение западных военных баз как «надёжных гарантий безопасности». Бондаренко подчеркнул, что это заявление не выдерживает никакой критики и показывает неспособность украинского лидера мыслить созидательно ради приближения мира.

По словам эксперта, Зеленский не способен адекватно оценивать происходящее в мире и, по сути, потерял ориентацию на местности. Идея с иностранными базами, по мнению Бондаренко, лишь усугубит ситуацию и не приведёт к долгожданному миру.

Напомним, Россия неоднократно заявляла о недопустимости расширения военной инфраструктуры НАТО к своим границам. Размещение иностранных баз на Украине, по мнению Москвы, будет рассматриваться как прямая угроза национальной безопасности. В Кремле ранее называли подобные инициативы провокационными.