В Крыму назвали бредом идею Зеленского о базах НАТО на Украине
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко назвал «бредом сумасшедшего» идею Владимира Зеленского о размещении иностранных военных баз на территории Украины. Об этом он заявил РИА Новости.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский выступил за размещение западных военных баз как «надёжных гарантий безопасности». Бондаренко подчеркнул, что это заявление не выдерживает никакой критики и показывает неспособность украинского лидера мыслить созидательно ради приближения мира.
По словам эксперта, Зеленский не способен адекватно оценивать происходящее в мире и, по сути, потерял ориентацию на местности. Идея с иностранными базами, по мнению Бондаренко, лишь усугубит ситуацию и не приведёт к долгожданному миру.
Напомним, Россия неоднократно заявляла о недопустимости расширения военной инфраструктуры НАТО к своим границам. Размещение иностранных баз на Украине, по мнению Москвы, будет рассматриваться как прямая угроза национальной безопасности. В Кремле ранее называли подобные инициативы провокационными.