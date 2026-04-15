РФ не откажется от диалога — Лавров прокомментировал позицию Мадьяра

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Венгрией после парламентских выборов, на которых победу одержала партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Глава МИД РФ отметил, что заявление Мадьяра о нежелании звонить президенту России Владимиру Путину рассматривается как личное решение политика.

При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона не уклоняется от контактов с другими государствами. По его словам, Москва неоднократно подтверждала готовность к диалогу на практике.

Министр добавил, что эффективность переговоров зависит от того, насколько стороны представляют интересы своих стран и готовы вести предметное обсуждение.

Отдельно Лавров прокомментировал ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, заявления о намерении связаться с российским лидером воспринимаются как политическое решение, а отказ от контакта — как изменение позиции.