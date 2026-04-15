Лавров заявил, что Россия продолжает быть готовой к переговорам по Украине

Россия продолжает быть готовой к переговорам с США по Украине, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай глава российского МИД Сергей Лавров.

«Нужно знать о том, как идёт процесс переговоров, начатых по инициативе Дональда Трампа и президента Путина, переговоров, которые мы приветствовали и продолжаем выражать готовность к их продолжению», — сказал министр.

На прошлой неделе Лавров заявил, что контакты по теме Украины продолжаются.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также отмечал, что Россия не будет затягивать процесс возобновления мирных переговоров по Украине.