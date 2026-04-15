Лавров: западные кризисы бьют по сотрудничеству России и Китая

Создаваемые Западом кризисы в разных частях мира оказывают влияние на развитие отношений России и Китая. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам официального визита в КНР.

Министр отметил, что 14 апреля его переговоры с китайским коллегой Ван И длились больше четырёх часов. Стороны обсудили широкий круг вопросов — как двусторонние отношения, так и международную проблематику.

По словам Лаврова, ситуация в мире усугубляется действиями западных коллег на Украине, в Латинской Америке, в Ормузском проливе и в других частях общего с Китаем Евразийского континента.

Всё это напрямую влияет на развитие двусторонних отношений между любыми государствами, включая Россию и Китай, а также их партнёров по ШОС, БРИКС и другим объединениям.

Ранее Москва и Пекин неоднократно заявляли о стратегическом партнёрстве и координации на международной арене. Нынешние переговоры подтвердили общий курс на противодействие внешнему давлению и укрепление многополярного мира.

