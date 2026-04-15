Лавров сделал заявление о РФ в Пекине

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в Пекине, что Россия может восполнить дефицит энергоресурсов КНР и других заинтересованных стран, возникший на фоне блокады Ормузского пролива.

«Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе», — подчеркнул министр.

