Лавров: отношения России и Китая непоколебимы перед ветром любых бурь

Российско-китайские отношения «непоколебимы перед ветром любых бурь». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам по итогам официального визита в Китай, передает ТАСС.

По словам Лаврова, это не просто лозунг, а «констатация факта, который уже доказан целым рядом процессов, в рамках которых Россия и Китай играют стабилизирующую роль в тех тенденциях, которые сейчас вот борются за то, чтобы преобладать в международной жизни».

Тенденции, которые поддерживают РФ и КНР, по мнению министра, заключаются «в непоколебимом взаимодействии в продвижении идеалов справедливости, равноправия, невмешательства во внутренние дела друг друга, идеалов уважения суверенитета каждого государства».

Он добавил, что все это подразумевает то, что все страны мира должны вернуться к уважению Устава ООН.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита Владимира Путина в Китай. Он добавил, что сроки будут объявлены своевременно.