Госдума обсудит поправки о новом порядке экспериментов в IT-сфере

На заседании 15 апреля Госдума рассмотрит проект поправок в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Документу, разработанному группой сенаторов, предстоит первое чтение, следует из итогов Совета Думы 13 апреля.

Инициатива расширяет возможности применения экспериментальных правовых режимов в сфере ИИ-технологий, беспилотных систем и промышленных данных.

Требование закона о наличии правового барьера для установления ЭПР значительно ограничивает возможности применения ИИ: тестирование ведется только в тех областях, где уже сформировано регулирование, например, при организации дорожного движения (в части беспилотного транспорта), говорится в пояснительной записке.

Разработчики, вынужденные действовать в условиях неопределенности и правовой незащищенности, ограничивают широкое внедрение новых технологий в силу наличия риска признания их незаконным. В этой связи поправки исключают требование об обязательном наличии правового барьера для установления ЭПР.

Кроме того, максимальный срок экспериментальных правовых режимов продлевается с 3 до 5 лет.

Это повысит эффективность ЭПР и поможет создать надежную нормативную базу, считают авторы инициативы, которыми выступили сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Артема Шейкин, а также депутат Денис Кравченко.