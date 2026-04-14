В России прокомментировали ситуацию с Ормузским проливом

В аппарате Совета безопасности России прокомментировали вопрос по обеспечению свободного судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в Совбезе, этот вопрос остается острым и не до конца ясным. Так 8 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что пролив будет открыт на время перемирия. Но в тот же день Иран снова блокировал Ормуз, после чего объявил о введении «альтернативных маршрутов».

«В свою очередь, президент США Дональд Трамп в целях усиления экономического давления на руководство исламской республики 12 апреля объявил об установлении военно-морскими силами США морской блокады Ормузского пролива, касающейся всех коммерческих судов, пытающихся войти в пролив или покинуть его», — добавили в Совбезе.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет создать коалицию без США для судоходства в Ормузе.