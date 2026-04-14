Российские дипломаты обвинили Норвегию в недоговороспособности Владимира Зеленского, заявив, что в Осло подпитывают это, оказывая Киеву поддержку.

«Оказывая политическую, военную и финансовую поддержку киевскому режиму, норвежские власти тем самым подпитывают недоговороспособность Зеленского, поощряя совершение новых провокаций и террористических акций», — говорится в комментарии посольства газете Nettavisen.

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее заявила, что окно для мира на Украине закроется через месяцы.