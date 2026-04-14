Путин учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 апреля.

«В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», — говорится в документе.

Герб Всероссийского казачьего общества представляет собой фигурный лазоревый щит с главной фигурой виде серебряного двуглавого орла, поднявшего распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными лентой. лапах орла — насеки с двуглавыми орлами в навершиях, положенные в косой крест и перевитые лазоревой с серебряной каймой лентой. На груди орла, в фигурном червленом щите, — серебряный всадник — Святой Георгий в лазоревом плаще, на серебряном коне под червленым седлом, обращенный влево и поражающий копьем опрокинутого навзничь попранного конем зеленого дракона.

Также глава государства подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества.