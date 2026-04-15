Лавров провел встречу с Си Цзиньпином в Пекине

Глава МИД России Сергей Лавров и председатель Китая Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. Переговоры прошли в Доме народных собраний.

Министр иностранных дел России вчера, 14 апреля, прилетел в КНР. Он находится в Пекине с официальным визитом 14-15 апреля.

Лавров уже встретился со своим китайским коллегой Ван И. Министры обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и события на Ближнем Востоке.

В открытой части переговоров Лавров рассказал о конкретных планах предстоящих контактов президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. С его слов, Москва и Пекин планируют обсудить конкретные шаги в русле инициатив Си Цзиньпина о глобальной безопасности и идеи Путина о создании евразийской архитектуры безопасности.

Глава МИД РФ отметил, что сегодня основы международных отношений подвергаются сильнейшим испытаниям. Он назвал встречу своевременной для обсуждения этих вопросов.