В России ответили на заявление Мерца о новых санкциях в отношении Москвы

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о новых санкциях в отношении Москвы, заявив, что желание «пересушить финансы России» говорит о нервозности в Европе.

Его слова приводит «Газета.Ru».

«Пока ощущается нервозность в рядах строителей нового Рейха в Европе, потому что даже с учетом результатов выборов в Венгрии далеко не понятно, какую среднесрочную и долгосрочную позицию по всем этим вопросам будет занимать новое руководство Будапешта», — обозначил Карасин.

Сенатор также указал на то, что жители стран Европы уже начинают сомневаться в разумности подобных политических решений.

«[Эта линия] скорее ведет к упадку, раздражению, ненависти и войне», — заключил он.

14 февраля во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Мерц заговорил о том, что Европа будет обсуждать быстрые решения по принятию очередного пакета санкций для усиления давления на Россию, чтобы «пересушить источники дохода от теневого флота Москвы».

До этого Мерц заявлял, что не видит причин для ослабления санкционного режима против России на фоне роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке.