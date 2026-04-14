Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Россия готова принять в «Артеке» детей из разных стран, поскольку у нее нет предубеждений - в отличие от Финляндии. Об этом Милонов рассказал News.ru.

Ранее мэр Хельсинки Даниэль Сазонов потребовал разъяснений по поводу субсидий, которые получала компания, отправлявшая финских подростков в крымский лагерь «Артек». Сазонов заявил о «российском гибридном влиянии», назвав ситуацию «отвратительной».

«Главе прекрасного некогда русского города Гельсингфорса хотелось бы ответить, что в «Артек» хотят не просто финские дети, а ребята из Финляндии с русскими корнями», - так ответил Сазонову Милонов.

Депутат добавил, что Россия, несмотря на «скотскую позицию» Финляндии, «ни в коем случае никак не разделяет несовершеннолетних». По мнению Милонова, это доказывает что в России нет предубеждений и она рада видеть всех в «Артеке».