Депутаты поддержали законопроект, позволяющий Минобороны получать сведения из ЗАГС в электронной форме для ускорения социальных выплат военнослужащим.

На пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий Минобороны России право получать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, передает РИА «Новости».

Документ предусматривает доступ к информации, содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), в электронном виде.

Инициатива позволит ускорить предоставление социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу ВС России, уволенным с военной службы и их семьям. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы.

Как отмечали разработчики, оптимизация доступа к этим данным необходима для эффективного обеспечения обязательств государства перед участниками спецоперации и другими категориями военнослужащих.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что вопросы законодательного обеспечения проведения спецоперации на Украине остаются в числе приоритетов депутатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России ведется цифровизация воинского учета уже десять лет, однако основные данные до сих пор хранятся на бумаге.

Идея создания единого федерального регистра обрела силу закона и должна упростить взаимодействие граждан и государственных органов, хотя полностью отказаться от бумажных документов невозможно из соображений безопасности.

Военнослужащие срочной службы, призванные осенью 2025 года, не направлялись выполнять задачи спецоперации в новых регионах России.