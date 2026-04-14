Госдума приняла закон о бесплатном обучении в вузах для вдов участников СВО

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для вдов участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива предоставляет вдовам военнослужащих право на бесплатное обучение в высших учебных учреждениях без проведения вступительных испытаний. Помимо того, бесплатно обучаться можно будет в организациях среднего профессионального образования, а также в подготовительных отделениях федеральных государственных вузов.

Авторы инициативы считают, что жены не вернувшихся из зоны СВО солдат находятся в социально уязвимом положении. Принятый депутатами закон направлен на обеспечение возможности получить образование для достойной жизни.

Отмечается, что при вступлении в новый брак это право будет утрачено.

Ранее Госдума приняла закон о праве неофициальных жен бойцов СВО на льготы и выплаты. Согласно инициативе, жены участников спецоперации смогут претендовать на меры поддержки, если докажут в суде факты совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.