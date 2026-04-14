В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

В России заявили об утрате украинским лидером Владимиром Зеленским контроля над вооруженными силами Украины (ВСУ), о чем свидетельствуют многочисленные нарушения пасхального перемирия. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

© Лента.ру

По словам парламентария, на данный момент на Украине существует два центра силы — политический и военный, которые находятся «в состоянии раздрая» и имеют серьезные разногласия.

«Когда один вождь в Киеве, а другой — в генеральном штабе, то это не страна, а какая-то феодальная вотчина (...) А значит это не армия, а банда, у которой есть свой вожак. Он может слушать официальный Киев, может не слушать и поступать как ему вздумается (...) Зеленский им не указ», — заключил Белик.

Ранее сообщалось, что за время объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия было зафиксировано 6558 нарушений со стороны ВСУ. Атаки велись в Сумской, Днепропетровской областях, а также по российским приграничным регионам.