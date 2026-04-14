В Кремле назвали важными обсуждение вопросов контроля над ядерными вооружениями

Для России принципиальны все вопросы в сфере контроля над ядерными вооружениями.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Слушайте, сейчас все абсолютно принципиально. Принципиально обсуждение всех совокупных потенциалов», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли у России конкретные предложения в сфере контроля над вооружениями в условиях прекратившего действие Договора СНВ-3.

Отмечается, что с 27 апреля по 22 мая в Нью-Йорке пройдет одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

5 февраля между Россией и США истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). 7 марта заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон выдвигает нереалистичные требования по поводу договора, который может прийти на смену ДСНВ. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно в марте сказал, что США намерены обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.