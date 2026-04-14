В Кремле оценили заявления Мадьяра об Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр делает много заявлений, но в Кремле будут ориентироваться на его «конкретные шаги». Об этом сообщает РИА Новости.

Партия премьера Венгрии Виктора Орбана «Фидес» 12 апреля проиграла на парламентских выборах партии «Тиса» Мадьяра. Вскоре политик заявил, что в Венгрии проведут референдум по вопросу членства Украины в ЕС.

Мадьяр подчеркнул, что страна, ведущая боевые действия, точно не может вступить в Евросоюз. Он также отметил, что все кандидаты на членство в ЕС должны пройти одинаковый процесс. По его словам, если Украина это сделает, в Венгрии проведут референдум о том, следует ли ЕС ее принимать. Мадьяр отметил, что голосование состоится «не в ближайшее время».

«Господин Мадьяр делает много заявлений, проводит много пресс-конференций. Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство в Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов», - заявил Песков.

Мадьяр, националист, подчеркивающий приоритет интересов Будапешта, ранее критиковал ущемление прав венгерского меньшинства на Украине. Когда Владимир Зеленский публично вступил в конфликт с Орбаном из-за заблокированного кредита Украине, Мадьяр встал на сторону своего оппонента: «Ни один иностранный лидер не может угрожать венгру».