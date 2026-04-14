В Кремле прокомментировали блокировки мессенджеров и ограничение интернета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о блокировках мессенджеров и ограничении доступа в интернет. В беседе с РБК он заявил, что такие меры — не путь в прошлое, а необходимость.

Как уточнил представитель Кремля, в текущий период «соображения безопасности диктуют необходимость принятия необходимых мер». Как указал Песков, «эти меры принимаются, и большинство сограждан понимают их целесообразность».

Он подчеркнул, что ограничения в доступе к интернету создают определенные неудобства, но это временно. Когда угроза безопасности минует, ситуация вернется к норме, заверил Песков.

В конце марта некоторые СМИ сообщили о возможной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года. Однако Роскомнадзор не дал ни подтверждения, ни опровержения этой информации. На фоне продолжающегося замедления работы мессенджера Михаил Осеевский, глава «Ростелекома», заявил, что Telegram скоро прекратит свое существование. В то же время в СПЧ предположили, что сервис может возобновить работу, если его разработчики сумеют достичь соглашения с российскими властями.

Также ранее стало известно, что после проблем с производительностью и сбоями в Telegram интерес к азиатским мессенджерам в России увеличился на 60%. Наибольший рост наблюдался среди сервисов из Китая, Турции и Кореи. Так, корейский KakaoTalk прибавил 82% (436,4 тысяч пользователей), а китайская платформа WeChat увеличила свою аудиторию примерно на 15%.