Лавров: Запад занимается «электоральным неоколониализмом» для искажения выборов

Коллективный Запад использует «электоральный неоколониализм» для вмешательства в выборы других стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он уточнил, что государства глобального Запада активно вмешиваются во внутренние дела других стран. Для этого они применяют различные инструменты — от стимулирования цветных революций до силового давления и прямых вооружённых агрессий.

«Заметное место в этом ряду принадлежит так называемому «электоральному неоколониализму» — целому комплексу механизмов и практик, направленных на то, чтобы исказить свободное волеизъявление граждан и его итоги», — цитирует его ТАСС.

Министр выступил с видеообращением к участникам конференции по вопросам наблюдения за выборами в Национальном центре «Россия».

