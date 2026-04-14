$76.2589.14

Лавров: Запад занимается «электоральным неоколониализмом» для искажения выборов

RT на русском

Коллективный Запад использует «электоральный неоколониализм» для вмешательства в выборы других стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

© Global Look Press

Он уточнил, что государства глобального Запада активно вмешиваются во внутренние дела других стран. Для этого они применяют различные инструменты — от стимулирования цветных революций до силового давления и прямых вооружённых агрессий.

«Заметное место в этом ряду принадлежит так называемому «электоральному неоколониализму» — целому комплексу механизмов и практик, направленных на то, чтобы исказить свободное волеизъявление граждан и его итоги», — цитирует его ТАСС.

Министр выступил с видеообращением к участникам конференции по вопросам наблюдения за выборами в Национальном центре «Россия».

Ранее European Conservative писало, что Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в выборы.