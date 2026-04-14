Политолог назвал единственный способ для США разблокировать Ормузский пролив

Рычаги давления, оставшиеся у США для разблокировки Ормузского пролива, носят исключительно военно-технический характер, заявил «Ленте.ру» заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов. Он отметил, что пространство для компромисса с Ираном практически отсутствует.

Востоковед напомнил, что в первой фазе конфликта Иран хаотично разместил в проливе большое количество мин, что парализовало судоходство. Убрать их сложно не только из-за отсутствия политической воли Тегерана, но и в силу технических ограничений, поэтому требования президента США Дональда Трампа зачастую просто невыполнимы и требуют комплексных международных мер, считает специалист.

«США и Иран по-прежнему занимают диаметрально противоположные позиции. Тот раунд переговоров, который условно можно сказать, состоялся в Эс-Сувейре, продемонстрировал, что ровно то, что стороны представляли публично, является тем, во что они верят. Следовательно, пространство для переговорного процесса и компромисса очень небольшое», — отметил Лукьянов. «Можно сказать, что вопросом Ормузского пролива ситуация не исчерпывается. Даже если Иран в одностороннем порядке пойдет на уступки США, это не отменяет остальных претензий, которые выдвигает Америка и которые неприемлемы для Ирана», — Григорий Лукьянов заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук.

Он добавил, что иранское руководство, в свою очередь, настаивает на существовании безопасных каналов через пролив, подчеркивая, что проход судов возможен, но на условиях, которые диктует сам Тегеран.

Главное требование Ирана, по словам политолога, — полное исключение Америки из уравнения в Персидском заливе. Контроль за проливом должны осуществлять исключительно страны, имеющие к нему прямой выход, в первую очередь сам Иран и Оман.

Лукьянов уточнил, что разминирование акватории и вывод иностранных кораблей — вопрос вторичный. Первичный — это принципиальное расхождение сторон по поводу того, как должен функционировать Ормузский пролив и как этот вопрос должен встраиваться во всю систему конфликтных вопросов между Ираном, США и различными монархиями Персидского пролива.

При этом, отмечает Лукьянов, спрос на нефть из Персидского залива сохраняется. Многие страны-потребители заинтересованы в улучшении ситуации, поэтому поддержка переговорного процесса будет укрепляться не только на межгосударственном уровне, но и на уровне экономической дипломатии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международные рынки энергетических ресурсов испытают негативное влияние из-за блокады Ормузского пролива со стороны США. Кроме того, он напомнил, что Россия сохраняет в силе предложение принять весь обогащенный Ираном уран. Однако оно до сих пор осталось невостребованным.