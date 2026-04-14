Песков сделал важное заявление о переговорах с Украиной

Киев понимает, что по мере продвижения ВС РФ в зоне СВО Россия будет иначе вести переговоры с Украиной, заявил ИС "Вести" официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Киеве отдают себе отчет в том, что по мере продвижения российской армии, когда положительная для России динамика начинает доминировать, и переговорный процесс будет идти по-другому, поделился своей точкой зрения он.

Пресс-секретарь президента РФ также указал на то, что специальная военная операция продолжается успешно, о чем Киев прекрасно осведомлен.

Песков раскрыл подробности разногласий между Россией и Украиной

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на линии боевого соприкосновения должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил о том, что ВСУ несут потери и быстро теряют боеспособность.