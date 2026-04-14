Глава МИД России Лавров встретился с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Пекине», — написала дипломат.

О предстоящем визите Лаврова в Китай стало известно 13 апреля. Российский министр пробудет в Китае до 15 апреля.

В ходе переговоров дипломаты намерены обсудить двустороннее сотрудничество, а также международные и региональные вопросы, в частности совместную работу в рамках ООН, БРИКС, ШОС. Также стороны проведут обмен мнениями по украинскому урегулированию и ситуации на Ближнем Востоке.