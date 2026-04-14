МИД РФ заявил о влиянии западных стран на секретариат ООН и снижении эффективности организации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

По его словам, представители западных государств оказывают давление на внутренние процессы в ООН и продвигают инициативы без учета альтернативных позиций.

Логвинов отметил, что формально нейтральный секретариат организации, по его оценке, действует в интересах отдельных стран. Он указал, что сотрудники структуры ориентируются на позиции своих государств.

Дипломат заявил, что отдельные государства используют методы давления для продвижения решений в рамках ООН. Он также добавил, что Генеральная Ассамблея, по его словам, все чаще становится площадкой для геополитического противостояния.

Отдельно он прокомментировал работу генерального секретаря Антониу Гутерреш, отметив, что внимание уделяется инициативам, связанным с развитием организации, включая проект «ООН-80».

По оценке представителя МИД, эффективность ООН в урегулировании конфликтов снижается. Он указал на рост числа ситуаций, в которых организация не демонстрирует результат.

В качестве примеров Логвинов привел конфликт вокруг Украины и обострение ситуации на Ближнем Востоке.