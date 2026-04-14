Минобороны РФ зафиксировало 6558 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ после пасхального перемирия. Об этом сообщает российское военное ведомство. На этом фоне депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости о потере контроля над украинской армией.

По данным Минобороны РФ, речь идет о тысячах эпизодов несоблюдения режима тишины после завершения объявленного перемирия.

Комментируя ситуацию, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что политическое руководство Украины не контролирует Вооруженные силы. По его словам, решения Киева не исполняются военными.

Депутат указал на наличие двух центров управления — политического и военного. Он заявил, что между ними отсутствует согласованность.

По его оценке, действия ВСУ во время перемирия свидетельствуют о самостоятельности военных решений и отсутствии единого управления.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать зеркально в ответ на действия противоположной стороны.