Политолог рассказал, какие отношения у России и Кыргызстана

В Кыргызстане до завершения 2027 года изменят оставшиеся в стране русскоязычные названия сел, сообщил президент республики Садыр Жапаров. Глава государства также выступил против присвоения населенным пунктам имен известных в стране исторических личностей, передает ТАСС. Почему Кыргызстан избавляется от русскоязычных названий и какие у республики отношения с Россией, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым.

По его словам, отношения между Россией и Кыргызстаном можно оценивать как стратегические. Страны объединяет союз с высоким уровнем политического диалога, а также взаимовыгодная торговля.

— Президент Жапаров выбирает более-менее лояльную тактику по отношению к России. Республики Центральной Азии, бывшие республики СССР, нашли свою нишу, в том числе и экономическую. В каких-то сферах нам отдается приоритет, а в какие-то нас не пускают, — рассказал политолог.

Замена же географических названий на русском языке связана с тем, что все бывшие республики СССР ищут свое место «под мировым политическим солнцем», считает эксперт.

— То есть они хотят добиться для себя субъектности — политической, экономической самостоятельности — и принимать самостоятельные решения в отношении своей страны, — объяснил Маркелов. — По мнению сегодняшнего руководства страны, возвращение киргизских названий демонстрирует возвращение к истокам, автономность, патриотизм. Убираем «не свое», оставляем «свое» — все это происходит в рамках автономизации, субъектности. И это делают не только в Кыргызстане — в России и многих других странах тоже возвращаются к исконным названиям.

Однако часть русскоязычных названий в Кыргызстане все же останется из-за того, что может не найтись какого-то аналога слову в киргизском языке, предположил политолог.

— Думаю, что эти изменения подхватят патриотические и национальные движения, и в этом плане Жапаров нашел правильную точку, — заключил Маркелов.

Позднее пресс-секретарь Жапарова Аскат Алагозов сообщил, что вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями на повестке дня не стоит: обсуждался запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект.