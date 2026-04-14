Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом, передаёт ТАСС. В Пекине он проведёт переговоры с китайским коллегой Ван И.

Уточняется, что стороны обменяются мнениями по двусторонней повестке и международным проблемам, включая ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

Визит продлится два дня — с 14 по 15 апреля. Другие детали переговоров пока не раскрываются.

Ранее канцелярия ЦК Компартии Китая опубликовала пакет мер по упрощению импорта товаров из Тайваня. Также власти КНР после переговоров одной из главных партий остров Гоминьдан заявили, что восстановят прямое авиасообщение с Тайбэем.