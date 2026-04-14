$76.2589.14

Мирошник: Киев оказался не способен отвечать взаимностью на добрые дела России

Газета.Ruиещё 1

Украина по итогам пасхального перемирия продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

© РИА Новости
«Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения», — сказал он.

13 апреля дипломат заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали удары по российским территориям, несмотря на пасхальное перемирие, потому что «сатанисты* (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) остаются сатанистами». По словам Мирошника, Киев доказал, что все обещания президента Владимира Зеленского «зеркально» соблюдать режим прекращения огня — пустышка. При этом посол отметил, что Россия выполнила все свои обязательства в рамках договоренности с Украиной.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь праздника Пасхи, действовало с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Украинский лидер за несколько часов до начала объявленного РФ пасхального перемирия заявил, что его страна будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечении режима прекращения огня министерство обороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ранее Россия обвинила Украину в повреждении АЗС во время перемирия.

*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.