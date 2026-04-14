Украина по итогам пасхального перемирия продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения», — сказал он.

13 апреля дипломат заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали удары по российским территориям, несмотря на пасхальное перемирие, потому что «сатанисты* (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) остаются сатанистами». По словам Мирошника, Киев доказал, что все обещания президента Владимира Зеленского «зеркально» соблюдать режим прекращения огня — пустышка. При этом посол отметил, что Россия выполнила все свои обязательства в рамках договоренности с Украиной.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь праздника Пасхи, действовало с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Украинский лидер за несколько часов до начала объявленного РФ пасхального перемирия заявил, что его страна будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечении режима прекращения огня министерство обороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ранее Россия обвинила Украину в повреждении АЗС во время перемирия.

