Словацкий политик спрогнозировал тему встречи Путина и Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин встретятся в Москве в мае, где обсудят энергетическое сотрудничество двух стран. Такое мнение выразил председатель словацкой партии «Единые славяне» Петер Марчек в интервью «Известиям».

«Роберт Фицо обязательно встретится с господином президентом Путиным. По-моему, по протоколу уже договорились относительно этой встречи. Он где-то 8 мая полетит в Москву. Поэтому могу сказать на 100 процентов, что переговоры будут», — сказал Марчек.

По его словам, главной темой станет энергетическое сотрудничество — продолжение нефтяных и газовых поставок из России в Словакию и, возможно, новые контракты в этой сфере. Политик отметил, что только хорошие отношения с Россией могут привести к развитию экономики Словакии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских политиков напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.